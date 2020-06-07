Aykut İnce: TFF 17 Haziran'da UEFA ile görüşecek

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilmek zorunda kalmıştı. Rövanş karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği turnuvanın finali ise İstanbul'da yapılacaktı. Final tarihinin ne zaman olacağı belirsizliğini korurken Alman basınından Bild flaş bir iddiada bulunarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verileceğini açıkladı. Konuyla ilgili TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile görüşen A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, TFF'nin 17 Haziran'da UEFA ile görüşeceğini ve bu konuyu masaya yatıracağını söyledi.

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