11 Haziran 2020, Perşembe
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Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı
Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, sakatlığı sonrası Fransa'ya giderek kulüp tesislerine giriş yaptı. Fransız ekibi de sosyal medya hesabından "Yusuf Yazıcı geri döndü" başlığıyla bir video yayınladı.
11.06.2020
Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen ve 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, takımının tesislerine giriş yaptı. Sakatlığı sonrası çalışmalarının bir bölümünü Roma'da bir bölümünü de Antalya'da yapan milli yıldız, takım arkadaşı Zeki Çelik ile Fransa'ya gitmişti. Yapılan kontrollerin ardından dizinde bir problem kalmadığı belirlenen Yazıcı'nın, Lillie ekibinin tesislerine giriş anını kulübün sosyal medya hesapları paylaştı. Takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği 23 yaşındaki yıldız isim, kulüp kamerasına ise "Geri döndüm" mesajını verdi.
Lille ekibi, Yusuf'un dönüşü ise sosyal medya hesaplarından, "Yusuf Yazıcı geri döndü" mesajıyla yayınladı.
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