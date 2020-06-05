05 Haziran 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Edinson Cavani boş durmuyor! Tırpan ile ot biçti

Fransa'da corona virüsü salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Edinson Cavani, boş durmuyor. Uruguaylı futbolcu, tırpanla ot biçtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cavani'nin bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı.
05.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Cavani boş durmuyor! Tırpan ile ot biçti Cavani boş durmuyor! Tırpan ile ot biçti 05.06.2020
Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti 04.06.2020
Kuruluş Osman 24. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 24. bölüm tek parça izle! 04.06.2020
Kim Milyoner Olmak İster 895. bölüm Kim Milyoner Olmak İster 895. bölüm 02.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o soru! 02.06.2020
Yılmaz Vural corona virüsü test sonuçlarını duyurdu Yılmaz Vural corona virüsü test sonuçlarını duyurdu 01.06.2020
Ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır "Ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır" 29.05.2020
Başkan Erdoğan Fetih Saygı Geçişi'ni selamladı Başkan Erdoğan Fetih Saygı Geçişi'ni selamladı 29.05.2020
Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Tek parça izle! Kuruluş Osman 23. bölüm izle! Tek parça izle! 28.05.2020
EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim "EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim" 24.05.2020
Merih Demiral ve Pjanic'ten Ramazan bayramı mesajı Merih Demiral ve Pjanic'ten Ramazan bayramı mesajı 23.05.2020
Bakan Koca duyurdu! Seyahatte yeni dönem Bakan Koca duyurdu! Seyahatte yeni dönem 20.05.2020
Arda Turan'dan 19 Mayıs gafı Arda Turan'dan 19 Mayıs gafı 20.05.2020
Statlarda 19 Mayıs coşkusu! Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'na eşlik etti Statlarda 19 Mayıs coşkusu! Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'na eşlik etti 19.05.2020
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren Sabri Sarıoğlu sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren Sabri Sarıoğlu sorusu 18.05.2020
Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Erdoğan açıkladı 18.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Osman Bukari'ye kanca! İşte yapılan teklif
Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısının kullanılacağı tarih açıklandı
Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Ağustosta imzayı atacak
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör