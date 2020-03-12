12 Mart 2020, Perşembe
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Diego Costa'dan tepki çeken hareket! Koronavirüs şakası yaptı
NBA'de Rudy Gobert'in yaptığı koronavirüs şakasından sonra bir olay hareket de Diego Costa'dan geldi. Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Costa, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra gazetecilere doğru dönerek öksürdü ve koronavirüs şakası yaptı.
12.03.2020
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