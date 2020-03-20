EURO 2020'nin ertelenmesinin etkileri

EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi futbolcular açısından farklı sonuçlar doğurdu. Turnuva zamanında yapılsaydı bazı yıldızlar sakatlıklıkları nedeniyle forma giyemeyecekti. Birçok ünlü futbolcu da kariyerini organizasyonun ardından sonlandırmayı planlıyordu.

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