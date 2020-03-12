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Juventus'a kötü haber! Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 25 yaşındaki genç stoper Daniele Rugani'ye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, canlı yayına bağlanarak detayları aktardı.
12.03.2020

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