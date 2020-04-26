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‘Agüero’ ile gol kaçıran Agüero bakın nasıl tepki verdi

Manchester City’nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, FIFA 20'deki 'Agüero' ile kaçırdığı golden sonra kendisi de aynı tepkiyi veriyor.
26.04.2020
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