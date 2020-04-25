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Işıtan Gün: 13-14 takım liglerin bu yönde tescil edilmesini beyan etmişti

Hollanda'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ligler iptal edilmiş ve takımların mevcut sıralamaya göre UEFA'nın organizasyonlarına katılacağı açıklanmıştı. Liglerde şampiyon çıkmayacak ve küme düşme veya yükselme olmayacak. Bu karar sonrası Fortuna Sittard Kulübü Başkanı Işıtan Gün, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gün, "Biz dahil Eredivisie'deki 13-14 takım liglerin bu yönde tescil edilmesi gerektiğini açıkça beyan etmişti" ifadelerini kullandı.
25.04.2020
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