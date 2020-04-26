Naci Ünüvar'dan karantina şov! | İZLEYİN

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Hollanda'da evinden çıkmayarak vaktinin tamamını evinde geçiren 16 yaşındaki Hollanda asıllı Türk futbolcu Naci Ünüvar topla olan yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. İşte o görüntüler...

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