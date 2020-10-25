Eddie Newton: Özgüven kaybı yaşanması normal | Son dakika Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Newton yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Oyunu kontrol ettik. Taktik olarak iyiydik. İkinci yarının başında ise konsantrasyon kaybı yaşadık. Arka arkaya 3 gol yedik. Geri dönmek zor oldu. Son dakikalarda yine baskı kurarak geri gelmeyi denedik ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.
İstedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu nedenle özgüven kaybı yaşadıklarını vurgulayan Newton, "Bu, her takımın yaşayacağı bir durum. Özgüven kaybı yaşanması normal. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Yapmamamız gereken hataları yapıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Takım doğru yolda. Eğer bu hataları azaltırsak daha iyi olacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.
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