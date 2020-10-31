31 Ekim 2020, Cumartesi

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Newton sonrası Trabzonspor'da antrenmanı İhsan Gündüz Derelioğlu gerçekleştirdi

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'la yolların ayrılmasının ardından takımın başında Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yer aldı. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
31.10.2020
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