Soyunma odasında komik anlar! Fatih Terim kadroyu unuttu
2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile İsviçre karşılaşmıştı. 15 yıl aradan sonra bu iki takım Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım maçına çıktı. Müsabaka öncesinde Fatih Terim kadroyu unuttu. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Fatih Terim kadroyu unuttu! 09 Eylül 2023 | 12:00
01:34
Büyükekşi'den Stefan Kuntz sözleri! 20 Haziran 2023 | 12:00
01:37:12
Belçika U21 2-0 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI 13 Kasım 2021 | 12:00
00:54
EURO 2020'öncesi millilerimizin uçağı Antalya'ya gitti! 31 Mayıs 2021 | 12:00
04:51
İspanya 6-1 Arjantin (ÖZET) 28 Mart 2018 | 12:00
01:22
Milliler farkı 2'ye çıkardı! 27 Mart 2018 | 12:00
01:51
Yıldırım Demirören gazeteciye sert çıktı 04 Ağustos 2017 | 12:00