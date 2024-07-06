Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.
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