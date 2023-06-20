Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz sözleri!
A Milli Futbol Takım'ımızın, Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Stefan Kuntz Eylül'de bizimle mi?" sorusuna "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde cevap verdi.
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