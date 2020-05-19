19 Mayıs 2020, Salı
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Flaş yorum! "Mert Çetin Türkiye'ye geldiği anda..."
A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çınar, sarı-kırmızılı takımın Roma'dan kiralamak istediği ileri sürülen milli futbolcu Mert Çetin ile ilgili "Eğer Mert Çetin Türkiye'ye dönmek istese bile Roma, Türkiye'ye kiralamaya sıcak bakar mı bilemeyiz ama Mert Türkiye'ye geldiği anda her takımın stoperinde oynayabilir." ifadelerini kullandı.
19.05.2020
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