06 Kasım 2020, Cuma
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Galatasaray'da Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao, adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı. Son Sayfa programına canlı bağlanan A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
06.11.2020
Kaplan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Falcao'nun Sivasspor maçında oynama ihtimali oldukça düşük. Galatasaray, Falcao'nun durumuyla ilgili resmi açıklama yapacak. Şu ana kadar aldığımız bilgiler Falcao'nun Sivasspor maçında oynamasının oldukça zor olduğu şeklinde."
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