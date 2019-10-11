Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;
Milli Takım'a giden arkadaşlarımız haricindeki diğer arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor, yarın da bir hazırlık maçı oynayacağız İstanbulspor'la.
"KALBİMİZ MİLLİ TAKIM İLE"
Bugün kalbimiz Millilerimizle, milli maçımız var bugün hepimiz onlardan iyi şeyler, iyi sonuç bekliyoruz ki her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz, kalbimiz dileğimiz inşallah çok iyi netice olur. Buradan başarılar diliyorum hocalarımıza ve oyuncularımıza Allah muvaffak etsin.
"ESAS KONUMUZ BARIŞ HAREKATIMIZ"
Bu arada tabii esas güncel konumuz barış harekatımız. Barış harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, mehmetçiklerimizin güvenlik güçlerimizin sağa salim bunu hayırlısıyla bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse de var olmaya ve dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitmesini temenni ediyorum, en büyük dileğim de o.
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