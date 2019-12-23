Turgay Demir: Fatih Terim egosuyla, kibriyle bu takımı darmadağın etti!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında gündemi değerlendirdi. Demir, 'Fatih Terim egosuyla, kibriyle bu takımı darmadağın etti' ifadesini kullandı.

Galatasaray kendi takım kadrosunda 3. oyunculara kalmışsa bunun sorumlusu teknik adamdır.

"TERİM'İN GÖZTEPE MAÇI SONRASI AÇIKLAMALARI SKANDAL"

Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası açıklamaları skandal. Dört cümlesi var, izlerken 'biz başka maçı mı izledik' diyorsunuz.

'Galatasaray'ın camia olarak problemi var' diyen Demir şöyle devam etti:

Galatasaray'ı şuna benzetiyorum. Bayram günü baştan aşağı çok güzel giyinen bir çocuk. Bayram sabahı sen bu çocuğun gönlünü kırmışsın. Üstünde en kaliteli elbise olsa ne olur, olmasa ne olur. Fatih Terim egosuyla, kibriyle bu takımı darmadağın etti!