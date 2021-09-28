Edirnespor 3 - 0 Çatalcaspor | MAÇIN TAMAMI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Edirnespor ve Çatalcaspor karşı karşıya geldi. Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda oynanan ve hakem Tolga Tugay İnan'ın yönettiği karşılaşma Edirnespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte maçın tamamı...

ABONE OL