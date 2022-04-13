Bayern Münih Villarreal maçı sonrası Chukwueze'nin dansı gündem oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakası rövanş maçında Villarreal-Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükselen takım oldu. İspanya takımında maçın ardından Nijeryalı futbolcu Samuel Chukwueze'nin dansı sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler...
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