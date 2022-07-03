Hakemden meslektaşına yeşil sahada evlilik teklifi | İZLE
Ağrı U-14 Ligi final maçının hakemi Recep Gündüz, karşılaşmanın 10. dakikasında oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklif etti. İki takımın da destek verdiği sürpriz evlilik teklifine Polat, alkışlar eşliğinde 'evet' dedi. İşte o anlar...
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