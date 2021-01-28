Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe nasıl olacak? Dimitrios Pelkas...

A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza töreninde perde arkasında yaşananları anlattı. Kul, yıldız oyuncunun gelişi sonrasında sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut'un hücum hattını nasıl şekillendireceğini de açıkladı. İşte o sözler:.. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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