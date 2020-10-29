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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo medya mensuplarının sorularını yanıtladı

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini ifade eden Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un oynatmak istediği oyunu takıma anlattığını belirtti ve antrenmanların çok yoğun geçtiğini söyledi.
29.10.2020
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