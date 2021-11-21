FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray maçı galibiyetinin ardından Fenerbahçeli futbolcular böyle sevindi!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmandan Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçe'de futbolcular, galibiyeti soyunma odasında kutladı. İşte o anlar...

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