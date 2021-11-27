FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Mesut Özil ve Luiz Gustavo müjdesi! Göztepe maçında...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. Sakatlığı bulunan Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun son durumuna dair konuşan Kul, "Mesut Özil de Luiz Gustavo da Göztepe maçında kadroda olacak" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL