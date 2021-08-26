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Helsinki Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan Valencia açıklaması

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Mücadele sonrası Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
26.08.2021
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