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F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son detaylar!

Süper Lig'de zirve yarışından daha fazla geri düşmek istemeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi yaşanan son gelişmeler A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
19.12.2021
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F.Bahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi son detaylar! F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son detaylar! 19.12.2021
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