Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler...
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Lincoln Henrique transferinde Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağladı. Kanarya'nın yeni yıldızı transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
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