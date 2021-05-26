Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan A Spor'a çok özel açıklamalar! "Aboubakar ile sorun yaşadım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, yıldız forvet Aboubakar ile yaşananları aktardı. Yeni Malatyaspor maçının ardından Vincent Aboubakar ile sorun yaşadığını ifade eden Yalçın, "Oyundan çıkarken yaptığı el kol hareketi doğru değildi. 87'de çıkan bir oyuncu o hareketi yapamaz" dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

ABONE OL