UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta 6. hafta karşılaşmasında İsviçre ve İskoçya kozlarını paylaşıyor. A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan İsviçre-İskoçya maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta 6. hafta karşılaşmasında İsviçre ve İskoçya kozlarını paylaşıyor. A Ligi'ne yükselmeyi garantileyen İsviçre, Play-off için mutlak 3 puanı hedefleyen İskoçya'yı konuk ediyor. A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...



İSVİÇRE - İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:



İsviçre: Mvogo, Bajrami, Cömert, Elvedi, Athekame, Jashari, Freuler, Boteli Mokango, Sanches, Schmidt, Ballet



İskoçya: Gunn, Tierney, Graham, Porteous, Robertson, Gilmour, Ferguson, Hickey, McGinn, McBurnie, McTominay

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nun son haftasında oynanan İsviçre-İskoçya karşılaşması 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre-İskoçya maçı A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.



İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B1 Grubu'nda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Murat Yakin yönetimindeki ekip, oynadığı beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puana ulaştı.

Grubun zirvesinde bulunan İsviçre, bitime bir maç kala üst lige yükselmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip, İskoçya karşısında da kazanarak grup aşamasını namağlup tamamlamak istiyor.

İsviçre, gruptaki ilk İskoçya karşılaşmasında deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti. Bu sonuç, iki takım arasındaki mücadele öncesinde ev sahibinin moralini yükselten gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

İSKOÇYA'NIN HEDEFİ YÜKSELME PLAY-OFF'U

İskoçya ise İsviçre deplasmanında önemli bir sınava çıktı. Konuk ekip, grupta üst sıralarda yer alabilmek ve yükselme play-off'u şansını korumak için üç puanı hedefliyor.

İskoçya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre takımın play-off umutlarını sürdürebilmesi için İsviçre karşısında galibiyet alması ve Slovenya'nın Kuzey Makedonya deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor.

John McGinn ve takım arkadaşları, zorlu İsviçre deplasmanından galibiyetle dönerek gruptaki son maçını kazanmak istiyor.

İSVİÇRE-İSKOÇYA İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki takım, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki önceki karşılaşmada İskoçya'nın sahasında karşı karşıya geldi. İsviçre, Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. İskoçya, bu kez kendi sahasında aldığı yenilginin rövanşını almak isterken İsviçre ise aynı üstünlüğü sürdürmenin hesaplarını yapıyor.