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Lille'den Berke Özer paylaşımı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransa karşılaşmasında Milli Takımımızın kalesini koruyan Berke Özer'i performansı nedeniyle kutladı.

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Lille'den Berke Özer paylaşımı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransa karşılaşmasında Milli Takımımızın kalesini koruyan Berke Özer hakkında bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Duvarı Berke Özer. Kalecimiz, Fransa Milli Takımı'na karşı oynadığı maçta 7 kurtarış yaptı. Fransa Milli Takımı'na karşı 2-1 yenilmelerine rağmen Türkiye ile 7 kurtarış yaparak müthiş bir performansa imza attı."

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