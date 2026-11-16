Lille'den Berke Özer paylaşımı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransa karşılaşmasında Milli Takımımızın kalesini koruyan Berke Özer'i performansı nedeniyle kutladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransa karşılaşmasında Milli Takımımızın kalesini koruyan Berke Özer hakkında bir paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Duvarı Berke Özer. Kalecimiz, Fransa Milli Takımı'na karşı oynadığı maçta 7 kurtarış yaptı. Fransa Milli Takımı'na karşı 2-1 yenilmelerine rağmen Türkiye ile 7 kurtarış yaparak müthiş bir performansa imza attı."
𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒖𝒓𝒌𝒊𝒔𝒉 𝑾𝒂𝒍𝒍, 𝑩𝒆𝒓𝒌𝒆 𝑶̈𝒛𝒆𝒓 🧱🇹🇷 Notre gardien a réalisé 7 arrêts hier face à l'Équipe de France 👏 @MilliTakimlar 🤝 https://t.co/lH5s1nrb9C— LOSC (@losclive) November 16, 2026