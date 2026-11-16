Almanya ile Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final hesaplarını değiştirebilecek bir mücadeleye çıkıyor. A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan Almanya-Hollanda maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Almanya ve Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. A Ligi 2. Grup'ta son maçların oynandığı günde iki takım da çeyrek final hedefiyle sahaya çıktı. A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan Almanya-Hollanda maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

Almanya-Hollanda maçını canlı izlemek için tıklayınız...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Almanya: Ter Stegen, Brown, Tah, Schlotterbeck, Treu, Pavlovic, Kimmich, Scherhant, Wirtz, Gruda, Havertz



Hollanda: Verbruggen, Timber, Van de Ven, Paul van Hecke, Dumfries, Timber, Veerman, Malen, Reijnders, Summerville, Gakpo

İŞTE MAÇIN GOLÜ

ALMANYA-HOLLANDA MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 22.45'te başladı. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın Türkiye yayıncısı A Haber oldu.

A Haber'in resmî yayın akışında yer alan maç canlı ve şifresiz olarak ekrana geliyor. Futbolseverler Almanya-Hollanda mücadelesini kanalın televizyon yayını üzerinden izleyebilir.

ULUSLAR LİGİ A2 GRUBUNDA PUAN DURUMU

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puana ulaştı. Bu süreçte 14 gol atan Hollanda, kalesinde 5 gol gördü ve son haftaya namağlup lider girdi.

Almanya ise 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 8 puan topladı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Alman ekibi, kalesinde 3 gol gördü.

İki takım, 24 Eylül 2026 tarihinde oynanan ilk UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Almanya-Hollanda maçıyla aynı saatte Yunanistan ile Sırbistan da karşı karşıya geliyor ve A2 Grubu'nun son puan tablosu bu iki mücadelenin ardından şekillenecek.