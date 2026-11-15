Hem kornerimizi vermediler hem de tekrarını!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında A Milli Takımımız, Fransa deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın 10. dakikada Arda Güler'in yapmış olduğu vuruş savunmadan sekti. Fransa kalecisi Mike Maignan topu çizgyi geçtikten sonra yakalamayı başardı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Fransız rejisi de pozisyonun tekrarını gösterirken yarıda kesti.