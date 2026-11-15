Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
GOL | Hırvatistan 1-0 Çekya
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

GOL | Hırvatistan 1-0 Çekya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında Hırvatistan I. Perisic'in 2. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var"
Sonraki Video
Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var"