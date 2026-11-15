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Belçika evinde İtalya'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında Belçika konuk ettiği İtalya'yı mağlup etti. İşte detaylar...

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Belçika evinde İtalya'yı mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında Belçika, sahasında İtalya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Maxim De Cuyper, 22. dakikada Nathan Ngoy, 26. dakikada Jeremy Doku'dan ve 80. dakikada Diego Moreira'dan geldi.

İtalya'nın golünü ise 11. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

Pio Esposito 90+1. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetle gruptaki puanını 12'ye çıkaran Belçika, Fransa'nın ardından 2. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

10 puanda kalan İtalya ise grubu 3. sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Belçika 4-1 İtalya (MAÇ ÖZETİ)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Belçika 0-1 İtalya
GOL | Belçika 1-1 İtalya
GOL | Belçika 2-1 İtalya
GOL | Belçika 3-1 İtalya
GOL | Belçika 4-1 İtalya

#Fransa #Belçika #İtalya #Diego Moreira
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