İşte o ihtimal! Play-off mucizelere kaldı ama hala matematiksel olarak mümkün...
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'nde kalma umutlarını iyice zora soktu. Hırvatistan'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesiyle birlikte ay-yıldızlılarımızın play-off umutları devam ederken gözler Sırbistan'ın Yunanistan karşısında alacağı sonuca çevrildi. Millilerimizin kaderini belirleyecek karşılaşmada tarihi bir skor gerekiyor. İşte Türkiye'nin A Ligi'nde kalmasını sağlayabilecek o ihtimal...
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamlayan ay-yıldızlılarımızın A Ligi'nde kalma umutları oldukça azaldı.
Ancak millilerimiz için henüz her şey bitmiş değil. Hırvatistan'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Türkiye'nin A/B Ligi play-off'larına katılma ihtimali matematiksel olarak devam ediyor.
A MİLLİ TAKIMIMIZ DOĞRUDAN B LİGİ'NE DÜŞECEK Mİ?
UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonu formatına göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusunun en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama hakkı kazanacak.
Bu nedenle A Milli Takımımızın doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için diğer üç grup sonuncusundan en az ikisini geride bırakması gerekiyor.
ÇEKYA'NIN MAĞLUBİYETİ UMUTLARIMIZI SÜRDÜRDÜ
A Ligi'nin diğer grubunda Hırvatistan'a konuk olan Çekya, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Çekya grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.
İki takım arasında puan ve averaj eşitliği oluşurken toplam gol sayısındaki üstünlüğü sayesinde ay-yıldızlılarımız, Çekya'nın önünde yer aldı.
Böylece Türkiye, dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takımdan biri olma yolunda kritik bir avantaj elde etti.
Ancak millilerimizin play-off biletini alabilmesi için bir başka rakibinin daha geride kalması gerekiyor.
HER ŞEY SIRBİSTAN'IN YUNANİSTAN MAÇINA KALDI!
A Milli Takımımızın A Ligi'nde kalma umutlarını belirleyecek son karşılaşma, 16 Kasım Pazartesi günü Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak.
Son maç öncesinde 0 puan ve -7 averaja sahip olan Sırbistan'ın, Türkiye'nin gerisine düşmesi için Yunanistan karşısında ağır bir mağlubiyet alması gerekiyor.
Fransa 2-1 Türkiye: Millilerimiz grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.
Hırvatistan 2-1 Çekya: Çekya da -11 averajda kaldı ve A Milli Takımımızın gerisinde yer aldı.
Yunanistan 5-0 Sırbistan veya daha farklı galibiyet: Sırbistan'ın en az beş farklı mağlup olması halinde Türkiye, play-off'a katılma hakkı kazanacak.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda A Milli Takımımız, dört grup sonuncusu arasında en iyi iki sıradan birini elde ederek A/B Ligi play-off'larında mücadele edecek.
Her ne kadar play-off umutları mucizeye kalmış olsa da ay-yıldızlılarımız için matematiksel ihtimal henüz sona ermedi. Türkiye'nin A Ligi'nde kalma yolculuğuna devam edip edemeyeceği, 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasıyla kesinlik kazanacak.