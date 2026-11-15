İşte o ihtimal! Play-off mucizelere kaldı ama hala matematiksel olarak mümkün...

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'nde kalma umutlarını iyice zora soktu. Hırvatistan'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesiyle birlikte ay-yıldızlılarımızın play-off umutları devam ederken gözler Sırbistan'ın Yunanistan karşısında alacağı sonuca çevrildi. Millilerimizin kaderini belirleyecek karşılaşmada tarihi bir skor gerekiyor. İşte Türkiye'nin A Ligi'nde kalmasını sağlayabilecek o ihtimal...