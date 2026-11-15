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GOL | Belçika 3-1 İtalya
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GOL | Belçika 3-1 İtalya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında Belçika, Jeremy Doku'nun 26. dakikada attığı golle İtalya karşısında 3-1 öne geçti.

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GOL | Belçika 2-1 İtalya
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GOL | Belçika 2-1 İtalya