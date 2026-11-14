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Norveç sahasında Galler'i mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Norveç konuk ettiği Galler'i mağlup etti. İşte maçın golleri...

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Norveç sahasında Galler'i mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5'inci maçında Norveç evinde Galler'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Nusa, 68. dakikada Schjelderup ve 88. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Galler'in tek golü ise 79. dakikada Brooks'tan geldi.

Bu sonuçla beraber Norveç grupta puanını 6'ya yükseltti.

Galler ise 3 puanla son sırada kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Norveç 1-0 Galler
GOL | Norveç 2-0 Galler
GOL | Norveç 2-1 Galler
GOL | Norveç 3-1 Galler

#Macaristan #Norveç #Schjelderup #Galler #Gürcistan #Erling Haaland
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