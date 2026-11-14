Macaristan deplasmanda Gürcistan'ı mağlup etti!

UEFA Uluslar B ligi 2. Grup 5. maçında Macaristan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın golleri...

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci grup 5'inci maçlarında Gürcistan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 73'üncü dakikada Lasha Dvali (KK) ve 85'inci dakikada Barnabas Varga kaydetti.



Bu karşılaşmayla birlikte Macaristan puanını 10'a yükseltti ve A Ligi'ne direkt yükselme yolunda dev bir avantaj elde etti. Gürcistan ise 2 puanda kaldı ve son sırada yer aldı.



UEFA Uluslar B Ligi'nin son maçında Gürcistan, Ukrayna deplasmanına konuk olacak. Macaristan ise sahasında Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.