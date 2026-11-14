A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 son maçında A Milli Takımımız, Fransa'ya konuk olacak. 15 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Berke Özer açıklamalarda bulundu.

BERKE ÖZER'İN AÇIKLAMALARI

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



"Burada olduğum için çok mutluyum. Bana bu şansı verdiği için Sergen hocamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki kendisiyle ilk günden beri iletişim hâlindeydik. Desteğini her zaman hissettirdi ve bu süreçte de yanımda oldu. Bize düşen de bu forma için elimizden geldiğince mücadele etmek ve ne gerekiyorsa yapmaktır."



"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



"Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri ve çok yetenekli oyunculardan oluşuyor. Bizim de saha içinde değiştirmek ve geliştirmek istediğimiz birçok nokta var. Bu konular üzerinde çalıştık. Hocamızın da söylediği gibi, çok fazla zamanımız olmasa da ilk günden bu yana yaptığımız takım toplantıları ve bire bir görüşmeler sayesinde zihinsel olarak daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Pazar günü de her maçta olduğu gibi sahaya çıkıp ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"HİÇ KİMSE MAÇ KAYBETMEK İSTEMEZ"



"Hiç kimse maç kaybetmek istemez. Tabii ki herkes kazanmak ister. Biz de doğal olarak kazanmak istiyoruz. Hem milli takımımızın hem de ülkemizin bu galibiyetlere ihtiyacı var."

"HAZIRLIK KAMPI OLARAK GÖRÜYORUM"

Ben bir maç oynadım bu grupta, diğer maçları ben oynamadım. Belçika maçında takımın belli bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Pozitif taraflar var. Negatif taraflar var. 2-3 bulabilirdik ama 1-1'den sonra, 3-5 dakikalık moral bozukluğu 2. golü yedirdi. Bu seviyelerde olmaması gereken şeyler. Altı günlük süreçte iki maç oynuyoruz. Ben bu süreci hazırlık kampı gibi görüyorum. Biz yeni geldik. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Oyun ve oyuncu pozisyonlarında değişiklikler yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi düşünüyoruz. Daha hazır ve fit bir milli takım elimizde olduğunda skorlar lehimize dönecek, şüphemiz yok. Sabırlı olmamız lazım, beklemek lazım. Altı günlük süreçte iki maç var, bu kadar sürede işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamanız lazım.

"A GRUBU'NDA OYNAMAK İSTERİM"

Burası çok zor bir lig. Oynadığımız takımlar Avrupa'da dünyada sıralamaya girecek takımlar. Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. Bu seviyede oynamak değerli, oynadığımız takımlar güçlü, kendi seviyemizi net görebiliriz. Nerede oynamak istersiniz derseniz A Grubu'nda oynamak isterim. Kazanamayabiliriz ama işin pozitif tarafları da var. Ben daha göreve yeni geldim, 4-5 gün oldu. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur. Zamanımız var, o zamanı değerlendirmek istiyoruz. Takım reaksiyon gösterdi, taktik olarak topu yere indirmeye çalıştık. Bazı varyasyonlar yaptık, bize iyi geliyor. Oyuncuların pozisyonlarını görüp karar verme aşamasındayız. Yarın farklı bir format deneyeceğiz. Hiçbir zaman futbolda 3-5 günde değiştirme yok. Sabırlı olmak lazım. Bu süreçte işlerin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolcular da mevcut durumdan memnunlar. Oynadığımız oyunun da sıkıntılı olmadığını düşünüyoruz. Belçika maçından çok pozitif almamız gereken şeyler var. Güçlü bir takımla oynuyoruz. Grupta sağlıklı durumda değiliz evet, iyi bir grup geçirmiyoruz. Biz daha yeni geldik, ikinci maçı oynayacağız, bundan önce biz yoktuk, bu durum böyle gitmeyecek, toparlanacak, zaman lazım.

"FORVETSİZ OYUN OLMAZ"

Forvetsiz oyun olmaz, öyle bir niyetimiz yok, forvetle oynayacağız. Yarın biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı sağlam tutmaya çalışacağız. Başka özelliklerimizi ön plana çıkarmaya çalışacağız. Değişik bir formasyon olacak.