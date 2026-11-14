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GOL | Norveç 1-0 Galler
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GOL | Norveç 1-0 Galler

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Norveç, A. Nusa'nın 59. dakikada attığı golle Galler karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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