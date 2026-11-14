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GOL | Gürcistan 0-1 Macaristan
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GOL | Gürcistan 0-1 Macaristan

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup maçında Macaristan, L. Dvali'nin 73. dakikada kendi kalesine attığı golle Gürcistan karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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