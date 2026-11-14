İsveç-Bosna Hersek CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi maçını A Spor'dan CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç sahasında Bosna Hersek'i ağırlıyor.. A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son iki haftasına girilirken İsveç ile Bosna Hersek, B Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da kritik puanların peşinde. A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ



İsveç: Johansson, Gudmundsson, Lindelof, Lagerbielke, Svensson, Larsson, Ayari, Nanasi, Elanga, Isak, Gyokeres



Bosna Hersek: Zlomislić, Kolasinac, Katic, Radeljic, Dedić, Basic, Gigovic, Tabakovic, Alajbegović, Bajraktarevic, Demirovic



İSVEÇ-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

İsveç-Bosna Hersek maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un beşinci hafta mücadelesi, İsveç'in Solna kentindeki Strawberry Arena'da oynanıyor.

İSVEÇ-BOSNA HERSEK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

UEFA'nın güncel verilerine göre İsveç, dört maçta elde ettiği üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaştı. Bosna Hersek ise iki galibiyet ve iki beraberlikle 8 puan topladı. Her iki takım da grupta henüz yenilgi yaşamadı.

İsveç'in bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması, B4 Grubu'nu lider tamamlamasını ve A Ligi'ne yükselmesini kesinleştirecek. Bosna Hersek'in kazanması halinde ise liderlik mücadelesi son haftaya taşınacak.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

İki ülke, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında 2 Ekim'de Bosna Hersek'in ev sahipliğinde karşılaşmıştı. Bilino Polje Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

Bu sonuç, İsveç'in grup aşamasındaki ilk dört maçta yaşadığı tek puan kaybı oldu. Bosna Hersek ise rakibinden aldığı puanla yenilmezlik serisini sürdürdü.

Grubun diğer beşinci hafta karşılaşmasında Romanya, Polonya'yı konuk edecek. Maç öncesinde Polonya 4 puanla üçüncü, Romanya ise puansız son sırada bulunuyor. İki karşılaşmanın sonuçları gruptaki sıralamayı belirleyecek.

İsveç, grup aşamasındaki son maçında 17 Kasım Salı günü Polonya'ya konuk olacak. Bosna Hersek ise aynı tarihte Romanya'yı ağırlayarak altıncı ve son grup karşılaşmasını oynayacak.