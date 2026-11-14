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Bernardo Silva'dan Ronaldo yorumu! "Benim için büyük bir gurur kaynağıydı"

Portekiz Milli Takımı oyuncularından Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bernardo Silva'dan Ronaldo yorumu! "Benim için büyük bir gurur kaynağıydı"

Portekiz Milli Takımı oyuncularından Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırması hakkında konuştu.

Deneyimli oyuncu, "Cristiano Ronaldo, milli takımda 23 yıl geçirdi. Ben 12 yıldır milli takımdayım ve sadece onun olduğu bir milli takım tanıdım.

Bu, hepimiz için farklı bir sayfa olacak. Bu durum er ya da geç yaşanacaktı. Şahsen üzgünüm çünkü benim için büyük bir gurur kaynağıydı, onunla aynı soyunma odasını paylaşmak bir onurdu.

Şimdi ilerlemeye devam etmeliyiz ve milli takımın son yıllarda izlediği başarı yolunda gitmeliyiz." dedi.

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