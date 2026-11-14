Danimarka deplasmanda Portekiz'i farklı geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka deplasmanda Portekiz'i farklı mağlup etti. İşte maçın golleri...

Danimarka, UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü grup 5'inci maçlarında Portekiz'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43'üncü dakikada Pierre Emile-Hojbjerg, 50'nci ile 57'nci dakikalarda Rasmus Hojlund ve 75'inci dakikada Joachim Andersen kaydetti.



Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.



RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTIKTAN SONRAKİ İLK MAÇTA KAYIP



Portekiz, efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerini bıraktığını açıkladıktan sonra çıktığı ilk maçta mağlup oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Portekiz, 12 puanda kaldı ve çeyrek finale yükselme fırsatını kaçırdı. Danimarka ise 9 puana yükselerek çeyrek finale kalma yolunda dev bir avantaj sağladı.



UEFA Uluslar A Ligi'nin son maçında Portekiz, Galler deplasmanına konuk olacak. Danimarka ise sahasında Norveç'i ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ