UEFA Uluslar B Ligi Grup 4 5. maçında Romanya sahasında Polonya'yı mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi Grup 4 5. maçında Romanya, konuk ettiği Polonya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Romanya'ya galibiyeti getiren golleri Galatasaray'ın eski futbolcusu Alexandru Cicaldau ve 72. dakikada Dennis Man kaydetti.



Polonya'nın tek golü ise 82. dakikada Marcel Regula'dan geldi.



Bu galibiyetle puanını 3'e çıkaran Romanya 4. sırada kalırken, 4 puanda kalan Polonya ise 3.lüğünü sürdürdü.



Gruptaki son maçlarda Romanya, Bosna Hersek deplasmanına konuk olurken, Polonya ise İsveç'i ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ