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GOL | Portekiz 0-1 Danimarka
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GOL | Portekiz 0-1 Danimarka

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Danimarka, P. Höjbjerg'in 43. dakikada attığı golle Portekiz karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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