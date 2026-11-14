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Gol düellosunda İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti. İşte maçın golleri...

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Gol düellosunda İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5'inci maçında İsveç evinde Bosna Hersek'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Svensson, 11. ve 45+2. dakika Gyokeres kaydetti

Bosna Hersek'in gollerini ise 48. dakikada Gigovic ve 62. dakikada Kolasinac kaydetti.

Bu sonuçla beraber İsveç grupta puanını 13'e yükselterek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Bosna Hersek ise 8 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | İsveç 1-0 Bosna-Hersek
GOL | İsveç 2-0 Bosna-Hersek
GOL | İsveç 3-0 Bosna-Hersek
GOL | İsveç 3-1 Bosna-Hersek
GOL | İsveç 3-2 Bosna-Hersek

#İsveç #UEFA Uluslar Ligi #Bosna Hersek
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