Gol düellosunda İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti. İşte maçın golleri...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5'inci maçında İsveç evinde Bosna Hersek'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Svensson, 11. ve 45+2. dakika Gyokeres kaydetti



Bosna Hersek'in gollerini ise 48. dakikada Gigovic ve 62. dakikada Kolasinac kaydetti.



Bu sonuçla beraber İsveç grupta puanını 13'e yükselterek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.



Bosna Hersek ise 8 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ