Gol düellosunda İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti!
UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç sahasında Bosna Hersek'i mağlup etti. İşte maçın golleri...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5'inci maçında İsveç evinde Bosna Hersek'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Svensson, 11. ve 45+2. dakika Gyokeres kaydetti
Bosna Hersek'in gollerini ise 48. dakikada Gigovic ve 62. dakikada Kolasinac kaydetti.
Bu sonuçla beraber İsveç grupta puanını 13'e yükselterek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Bosna Hersek ise 8 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ