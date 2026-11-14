Avusturya-İrlanda karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi'nde grubun kaderini belirleyebilecek maçlar arasında yer alıyor. Ralf Rangnick'in ekibi iç sahada avantaj ararken konuk takım yarıştan kopmak istemiyor. Peki maç bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İrlanda, B Ligi 3. Grup'un 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Ralf Rangnick yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor. İrlanda ise deplasmanda alacağı sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Avusturya-İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nereden izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

Avusturya-İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AVUSTURYA-İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avusturya-İrlanda maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 5. hafta karşılaşması, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Mücadele Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın resmî dijital platformuna abonelikleriyle erişebilecek.

SON İRLANDA-AVUSTURYA MAÇINDA NE OLMUŞTU?

İki takım, 1 Ekim 2026 tarihinde İrlanda'nın ev sahipliğinde karşılaşmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Tarafların Dublin'de puanları paylaşması, gruptaki liderlik yarışının son iki haftaya taşınmasında etkili oldu.

Avusturya, bu karşılaşmanın ardından Kosova deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İrlanda ise İsrail ile sahasında oynadığı mücadeleyi 1-1 tamamladı. Böylece iki takım da Kasım ayındaki millî araya son iki maçlarında galibiyet alamadan girdi.