UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Romanya ile Polonya yeniden karşılaşıyor. İlk randevuda alınan farklı sonucun ardından Bükreş'teki mücadele merakla bekleniyor. Peki Romanya - Polonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın nereden izlenir? İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya ile Polonya, grup aşamasının 5. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk dört maçında puan alamayan Romanya, sahasında Polonya'yı mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Konuk ekip ise deplasmanda kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, Romanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma canlı ve şifresiz izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

Romanya - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ROMANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Romanya - Polonya maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. hafta karşılaşması, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Arena Națională'da oynanacak.

Ev sahibi Romanya, bu karşılaşmayla birlikte grup aşamasında taraftarı önündeki son maçına çıkacak. Polonya ise ilk karşılaşmada elde ettiği farklı galibiyetin ardından rövanş mücadelesinde de üç puanı hedefliyor.

ROMANYA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Polonya karşılaşması, Türkiye'de A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi A Para'nın televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

Turkuvaz Medya'nın UEFA Uluslar Ligi yayın takviminde yer alan karşılaşma, A Para'nın 14 Kasım tarihli resmî yayın akışında da saat 22.45 için duyuruldu.

ROMANYA - POLONYA MAÇI ÖNCESİ GRUPTA SON DURUM

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu'nda Romanya, geride kalan dört karşılaşmanın tamamını kaybetti. Rakip fileleri 3 kez havalandıran ev sahibi ekip, kalesinde 13 gol gördü ve sıfır puanla son sırada yer aldı.

Polonya ise oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla üçüncü sırada bulunan konuk ekip, 7 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Grupta İsveç 10 puanla lider, Bosna Hersek ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.